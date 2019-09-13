MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal: “Her Yezid'in karşısında birde kadın vardır”

İsmetpaşa Caddesindeki teşkilat binası önüne kurulan stantta yapılan aşure dağıtımı öncesi topluca dua edilerek Kerbela şehitleri anıldı. Muharrem ayının Türk-İslam Alemi için hayırlar getirmesini dileyen MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal, "İslam tarihinde derin anlamları, mesajları olan, Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beytin katledildiği Muharrem ayına bir kez daha ulaştık. Bir kez daha hepimiz bulunduğumuz mevkiden hissemize düşen mesajı da, dersi de çıkarıyoruz'' dedi.

"Bu mübarek ay; şehadeti, çileyi ve sabrı olduğu kadar, kadını anlamamız açısından da oldukça önemli'' diyen Uysal, "Gerçekte galip gelemeyeceklerini, fetih için gitmediklerini ve onları bekleyenin şehadet olduğunu erkekleri kadar Kerbela kadınları da biliyordu ancak, bir adım olsun geri durmuyorlardı. Kerbela kadınları, o gün ileri atılmakla; mazlumun gücünü, bir kadın olarak ruhi-cismi kemalleri kendilerinde topladıklarını ve kendilerini Allah'ın bir emaneti olarak görenleri, canları pahasına yalnız bırakmayacaklarını hafızalara kazımıştır. Tutsaklar arasındaki Hazreti Zeynep'in; 'Ey Yezid, bu yaptığın zulümle bizi tehlikeye soktuğuna mı inanıyorsun' şeklindeki sözü, yıllar boyu kadınlar için cesarete ve dik duruşa dair ilham kaynağı olmuştur. Aziziye Tabyalarındaki Nene Hatun, Kurtuluş Savaşı cephesindeki Halime Çavuş ve vatan uğruna şehit düşen evladı için 'Vatan sağolsun' diyen anne bu kaynaktan beslenir. Tarihten bu yana her Yezid'in karşısında bir Hüseyin mutlaka var ancak, birde kadın vardır. Bu bağlamda; gerek Kerbela gerekse Türk-İslam tarihindeki diğer olaylar, kadının yeri ve konumunun daha iyi bilinmesi açısından doğru okunmalıdır. Bu mübarek ayda kalplerimiz; Kerbela kadınları, şehitleri ve zulme direnen mazlumlarla atmaktadır. Muharrem ayı vesilesi ile yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların Cenab-ı Allah tarafından kabul olmasını diliyorum. Kerbela'da hunharca katledilen Hazreti Hüseyin ve Ehl-i Beyt başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, manevi şahsiyetleri önünde saygı ile eğiliyorum'' diye söyledi.

Açıklamanın ardından Başkan Uysal ve yönetimi vatandaşlara aşure ikram etti.