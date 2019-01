MHP'li Başkan Adayı Kalaycı: “Basınımızla sürekli istişare içerisinde olacağız”

Kalaycı, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler' günü nedeni Karaman'da görev yapan basın çalışanlarıyla arabaşı gecesinde bir araya geldi. Geceye, Başkan Adayı Savaş Kalaycı'nın yanı sıra, MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Başkocagil de katıldı.

Programda bir konuşma yapan Savaş Kalaycı, "Basın çalışanlarının her türlü fedakarlık ve özveriye rağmen ne kadar zor ve ağır şartlar altında görevlerini sürdürmeye çalıştıklarını yakinen biliyoruz. Bu zor şartların her geçen gün daha da ağırlaştığını da maalesef üzülerek takip ediyoruz. Ben bu bayram gününde sizlerin yaralarını deşmek ve sizleri üzmek istemiyorum. Temennim odur ki; Bir sonraki Gazeteciler Gününe kadar bütün sıkıntılar aşılmış olsun, bürokratik, hukuki ve mevzuatla ilgili engeller ortadan kaldırılmış olsun. Bu şehrin ve çok değerli hemşehrilerimizin hizmetine talip olan bir kardeşiniz olarak, bu sıkıntıların bertaraf edilmesinde, basın çalışanlarımızın çalışma ve habere ulaşma şartlarının iyileştirilmesinde yerel yönetim anlamında yapılması gereken her ne varsa yerine getireceğimizi ve sizlerle sürekli istişare içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Bunun yanında, şehrimizi ilgilendiren diğer konularda da sizlerle sürekli olarak görüş alışverişinde bulunacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum. “Üretken ve Çözüm Odaklı Belediyecilik” anlayışımız içerisinde, “Ben yaptım oldu” gibi şehrimize hiçbir katkı sağlamayan bir düşünce yapısı asla yer bulamayacaktır. Ben, burada bulunan, bulunamayan tüm basın çalışanlarımızın, gazetecilerimizin bayramlarını tekrar kutluyorum. Bu mesleğe gönül vermiş, fakat ebediyete intikal etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Emekli olmuş olanlara afiyet, sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Zaman mevhumu gözetmeksizin habercilik yapma gayreti içinde olan basın çalışanlarımıza da kolaylıklar ve üstün başarılar temenni ediyorum" dedi.