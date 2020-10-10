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Midibüse çarpan motosikletin yakıt deposu yarıldı: 2 yaralı

Karaman’da servis midibüsüne yandan çarpan motosikletin yakıt deposu yarılırken, kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Karaman'da servis midibüsüne yandan çarpan motosikletin yakıt deposu yarılırken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Veliditogan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın T.'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet kavşakta Ahmet K. idaresindeki 33 KMJ 52 plakalı Isuzu marka servis midibüsüne yandan çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan Emine Ş. (21) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sürücü Yalçın T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaza yerinde inceleme yaparken, motosikletin kaza sonrası yakıt deposunun yarılması ise dikkatlerden kaçmadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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