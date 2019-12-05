İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Şeker'den Karaman'a ambulans kuvöz müjdesi

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Devlet Hastanesine bir ambulans kuvöz daha kazandırdıklarını söyledi.


AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karaman Devlet Hastanemizdeki bir ambulans kuvözün yetersiz gelmesi nedeniyle girişimlerimiz neticesinde ilimize 1 adet daha ambulans kuvöz verildi ve ambulansa monte işlemi devam ediyor. İlgi ve desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, şükranlarımı sunuyorum. İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.