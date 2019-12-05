Milletvekili Şeker'den Karaman'a ambulans kuvöz müjdesi

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karaman Devlet Hastanemizdeki bir ambulans kuvözün yetersiz gelmesi nedeniyle girişimlerimiz neticesinde ilimize 1 adet daha ambulans kuvöz verildi ve ambulansa monte işlemi devam ediyor. İlgi ve desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, şükranlarımı sunuyorum. İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.