Motosiklet otomobil ile çarpıştı... 1 yaralı

Karaman'da dönüş yapmakta olan otomobile arkadan çarpan motosikletin ön tekeri koparken sürücüsü savrularak yaralandı.

Kaza, Seki Çeşme Mahallesi Karaman Belediye Binası önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali K., (23), idaresindeki 70 HD 736 plakalı motosiklet, caddede u dönüşü yapmakta olan H.A., yönetimindeki 70 BG 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletin ön tekeri koparken sürücüsü Mehmet Ali K., savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yerde yatan motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekibi ve polise de haber verdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burnu ve ayağında kırık oldu belirtilen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.