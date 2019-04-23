Motosikletiyle elektrik direğine çarpan çocuk ağır yaralandı

Karaman'da babasına ait motosikletiyle beton elektrik direğine çarpan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Urgan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah Rıdvan Ş., ailesinden habersiz babasına ait 70 AAE 780 plakalı motosikleti alarak gezmeye çıktı. Evinin yakınlarında motorla dolaşan Abdullah Rıdvan Ş., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kask olmadığı için kafasını yere çarparak ağır yaralanan küçük çocuk, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.