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Muhtarlar, yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde köy ve mahalle muhtarları yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde köy ve mahalle muhtarları yaban hayvanları için ormana yiyecek bıraktı.


Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Çalışkan ve dört muhtar bölgede yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam kar yağışı nedeni ile yiyecek bulmada zorlanan ve aç kalan yaban hayvanları için ormanlık alana yiyecek bıraktı. İlçelerine yeni yılla birlikte başlayan karın aralıklarla yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Ermenek Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Çalışkan, "İlk yağan kar erimeden üzerine sürekli yeni kar yağdı. Bizler de muhtarlarımızla birlikte yabani hayvanların karda yiyecek bulamayacaklarını düşünerek ormanlık alana yiyecek bırakıyoruz. İmkanı olan bütün vatandaşlardan bu karlı günlerde hayvanları unutmamalarını istiyoruz. Bölgemizdeki bütün köy ve mahalle muhtarlarımızı bilgilendirdik. Onların da kendi bölgelerinde yaban hayvanlarını aç bırakmayacaklarından şüphemiz yok" dedi.


Yaylapazar Köyü Muhtarı Emin Ünlü de, "Biz muhtarlar köyün her şeyi ile ilgilenmeliyiz. Köylümüz ile istişare yaptık; yemek ve ekmek artıklarını toplayıp ormanlık alana yaban hayvanlarının aç kalmaması için bırakıyoruz. Kış bitimine kadar da devam edeceğiz'' diye konuştu.

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