Ocakta unutulan yemek mutfağı yaktı

Karaman'da Afganistanlı ailenin kaldığı evin mutfağında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Larende Mahallesi 586 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar tüplü ocağa yemeği koyan kadın, dışarıda oynayan çocuklarının yanına gitti. Bir süre sonra seyyar ocağın yanında bulunan dolap kapakları aşırı sıcaktan tutuşarak yanmaya başladı. Alevler daha sonra mutfaktaki diğer malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Oturdukları evden dumanların yükseldiğini gören aile fertleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Tedbir amaçlı yangın yerine sağlık ekibi de çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, yangının çıkmasına yol açan ocakta takılı piknik tüpünü sökerek dışarıya attı. Yangında mutfaktaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aile yangın nedeniyle kimseden şikayetçi olmazken, iki odası bulunan evde 11 kişilik Afganistanlı ailenin kaldığı öğrenildi.