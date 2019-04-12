Oğlunun acısına dayanamayarak ölen baba son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da öldürülen oğlunun acısına dayanamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden baba Durmuş Kocaoğlu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ölen babanın organları ise ailesi tarafından bağışlandı.

Olay, 25 Mart Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte elektrikli bisikletle olay yerine gelen Yasin Kocaoğlu (18), yolda yürümekte olan Atakan Y.'nin yanına gelerek kavga etmeye başladı. Atakan Y., yanında bulunan bıçakla Yasin Kocaoğlu'nu kalbinden ve omuzundan bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Yasin Kocaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bıçaklı kavga anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kalbine ve omuzuna aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Yasin Kocaoğlu, Larende Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Baba Durmuş Kocaoğlu, oğlunun cenaze namazında güçlükle ayakta durdu.

Oğlunun cenaze namazının kılındığı camiden kendi cenazesi de kaldırıldı

18 yaşındaki Yasin Kocaoğlu'nun babası dün geçirdiği kalp krizi sonucu Konya'ya sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kocaoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunun acısına dayanamayan baba Kocaoğlu'nun organları yakınları tarafından bağışlandı. Kocaoğlu'nun böbreklerinden birisinin Isparta'ya diğerinin ise Antalya'ya gönderildiği öğrenildi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden baba Durmuş Kocaoğlu için de oğlunun cenazesinin kaldırıldığı camide cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Baba Kocaoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından ölen oğlunun da bulunduğu Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.