OKE'den enerjiye yerli katkı

Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından Karaman'a kurulan Avrupa'nın en yüksek kapasiteli Biyokütle Enerji Santrali 1 Ocak 2022 itibarı ile temiz enerji üretimine başladı.

Yılda 320 milyon kilowatt saat (kwh) elektrik üretecek olan santral, yaklaşık 200 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı gibi 100 bin çiftçiye 250 milyon lira doğrudan ek gelir imkanı sağlayacak. Bünyesinde 250 işçi çalıştıran santral, dolaylı olarak 10 bin kişiye de istihdam sağlamış olacak.

“Biyokütle enerji santrali tamamen yerli ve millidir”

Biyokütle Yatırım Koordinatörü Anıl Badem, Karaman'ın Sudurağı beldesi yakınlarında kurulan ve üretime bu yılbaşında başlayan Biyokütle Enerji Santrali'nin temiz enerji üretimi ile tamamen yerli ve milli olduğunu söyledi. Badem, dünyada en önemli çevre sorunu haline gelmiş olan ve gelecek nesillerin hayatını tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çözüm yenilenebilir enerji kullanımının artırılması doğrultusunda bu tür yatırımların teşvik edildiğini belirterek, “Yenilenebilir enerji türleri içerisinde biyokütle anahtar bir rol oynamaktadır. Çünkü güneş panelleri güneş varken elektrik üretebilmekte, rüzgar santralleri rüzgar varken çalışabilmektedir. Hava durumundan bağımsız olarak düzenli ve sürekli çalışabilecek en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi biyokütle enerjisidir” dedi.

Badem, sözlerine şöyle devam etti:

“Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip olan biyokütle, sürdürülebilir kalkınma modelleri içerisinde çevre ve enerji fonksiyonları açısından önemlidir. Biyokütle sadece sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda dünya nüfusunun tamamına enerji güvenliği sağlamakta ve sera gazı emisyonlarını azaltmaktadır. Yerli ve yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda, ülkemizin kaynakları ile yatırımlar gerçekleştiren, yoğun AR-GE faaliyetleri yürüten Oltan Köleoğlu Enerji olarak ülkemizin değerlendirilmeyen tarımsal ve orman ürünleri atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek, ithalatımızın en büyük kalemi olan enerji alanında ülke ekonomimize katma değer üretmek amacıyla 2018 yılında Çorum Mecitözü ilçesinde 5 megawatt (mw), 2020 yılında Afyonkarahisar Çay ilçesinde 27 mw, 2021 yılı Ocak ayında Samsun Çarşamba ilçesinde 27 mw Biyokütle Enerji Santrali Projelerimiz tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Ardından alanında Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip 40 mw Karaman Biyokütle Enerji Santralimiz 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile temiz enerji üretimine başlamıştır. Projemizin gerçekleştirildiği Karaman Sudurağı beldesi ve komşu ilçelerdeki çiftçiler düşünüldüğünde toplamda, yaklaşık 100 bin çiftçiye doğrudan ek gelir imkanı sağlanarak, ciddi bir kırsal kalkınma hamlesi gerçekleştirilecektir. Satın alınacak olan tarım ve orman ürünleri atıkları ile bölgelere her yıl yaklaşık 250 milyon lira doğrudan gelir desteği sağlanmış olacaktır. Her yıl anız yakılması neticesinde, tarım arazilerimizde ciddi verim kayıpları ve hava kirliliği oluşmaktadır. Anız olarak yakılan ayçiçek, çeltik ve mısır sapları, projelerimiz ile ülke ekonomisine kazandırılacak, tarımsal verim artırılacak ve çevresel kirliliğin önüne geçilecektir. Proje ile anız yakılmasının önüne geçildiğinde, tarım arazilerimizde verim artışı sağlanacaktır. Bu sayede sağlanan verim artışı ile her yıl binlerce dekar arazinin tarımsal üretimine eş değer bir kazanım ortaya çıkacaktır.”

“Güneş enerji santrali ve modern sera projesi”

İleriki aşamada sera projelerinin olduğunu da kaydeden Anıl Badem, “Projemizin ilerleyen aşamalarında tesisin iç enerji ihtiyacını karşılayacağımız hibrit güneş enerji santrali ve sistemin atık ısısının değerlendirileceği 90 bin metrekare alan üzerine modern topraksız sera kurulması planlanmaktadır. Tesisin ilerleyen aşamalarında devreye almayı düşündüğümüz güneş enerji santrali ve modern sera projelerimiz ile bölgede yaşayan 100 kadın çiftçiye ilave istihdam oluşacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan güneş enerjisi, biyokütle enerjisi ve modern tarımın kesiştiği model bir proje ortaya çıkacaktır. Bu vesileyle dünyayı ve insanlığı tehdit eden iklim değişikliği konusunda CO2 (karbondioksit) salınımı azaltılacaktır“ diye konuştu.