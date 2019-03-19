Okullararası satranç müsabakaları sona erdi

Şehit Oğuzhan Küçük İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen okullararası minikler ve küçükler il birinciliği yarışmaları 52 takımdan 250 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. 2 gün devam eden yarışmalarda genel ve kızlar kategorisinde mücadele eden sporcular hamlelerini il birinciliği için yaptı. Müsabakalar sonunda minikler genelde Piri Reis İlkokulu birinci, Vali Ali Akan İlk okulu (4) ikinci, Vali Ali Akan ilkokulu üçüncü, Özel Babaoğlu İlkokulu dördüncü, minik kızlarda İsmet İnönü İlkokulu birinci, Piri Reis İlkokulu ikinci, Vali Ali Akan İlkokulu (3) üçüncü, Özel Başarı İlkokulu dördüncü oldu. Küçükler genelde Özel Başarı Ortaokulu birinci, Alparslan Ortaokulu ikinci, Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu dördüncü, küçük kızlarda ise Alparslan Ortaokulu birinci, Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Alparslan Ortaokulu (2) üçüncü, Özel Başarı Ortaokulu dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.