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Ölen annesinin evine kimlik almak için balkondan girmek isterken düşüp yaralandı

Karaman’da bir kişi, ölen annesinin kimliğini almak için geldiği annesinin evine balkonda girmek isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı.

Karaman'da bir kişi, ölen annesinin kimliğini almak için geldiği annesinin evine balkonda girmek isterken dengesini kaybedip düşerek yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Kubilay A., ölen annesinin kimliğini almak için annesinin evine geldi. Kubilay A. evin anahtarı yanında olmadığı için eve balkondan girmek istedi. Koyduğu sandalye ile balkona tırmanmaya çalışan Kubilay A., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören apartman sakinleri durumu hemen sağlık ekibine haber etti. Kubilay A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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