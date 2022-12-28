Ömürlük ahşap sandalyeler ilgi çekiyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 74 yıl önce çizimleri yapılan ve üretilmeye devam eden ceviz ağacından yapılan katlanır sandalyeler sağlamlığı ile ön plana çıkıyor.

Ermenek ilçesinde 1948 yılında görev yapan yüzbaşı rütbesindeki bir asker tarafından çizimleri yapılan ve kalıpları çıkartılan sandalyeler, 1952 yılında açılan marangozhanelerde üretilmeye başlanırken, sağlamlığı ile günümüzde hala kullanılıyor. 1997 yılından itibaren tarihi Ermenek Sandalyesi adıyla üretim yapan ve sandalye ustalığını babası Salim Küçüksu'dan devraldığını söyleyen 48 yaşındaki Mustafa Küçüksu, “1948 yılında Ermenek'e gelen bir yüzbaşı tarafından tasarımı ve çizimi olan sandalyeleri, rahmetli babam ile beraber yapıyorlar. Daha sonra Ermenek Sandalyesi olarak günümüze kadar geliyor. İlk yapılış tarihi 1948 ve akabinde 1951 yılında babam , Alaattin Evci ile beraber dükkanı açıyor. 1968 yılına kadar Ermenek'te bu sandalyelerin yapımına devam ediliyor. 1968'den sonra ben tekrar 1997 yılında yapmaya başladım. Şu anda sipariş alarak yapıyoruz. Ermenek'e has bir sandalyemiz. Günümüze kadar getirmeye çalıştık. Ermenek'in ceviz ağaçlarını kullanıyoruz. Biyolojik ömrünü tamamlamış, bağ aralarında bulunan ceviz ağaçlarını kendimiz keserek ölçülerimize göre biçiyoruz, daha sonra fırınlarda pişirdikten sonra imalata başlıyoruz. Tanıyanlar, bilenler tarafından rağbet görüyor. En çok rağbet eden illerimiz arasında Antalya, İstanbul, Konya ve Ankara ağırlıklı gönderiyoruz. Yurtdışına da gönderdiğimiz yerler oldu. Hollanda'ya gönderdik, Amerika'ya gönderdik şuanda oralarda kullanılıyor. Sandalyemizi oturarak kırana on tane bedava veriyorum. Sandalyemize o kadar güveniyorum. Sandalye 39 parçadan meydana gelir, katlanır, kullanması ve oturması çok rahat bir sandalyedir. Çoğu insanlar da sandalyemizden terapi olduğunu söylüyorlar, verniksiz olarak kullanıyorlar. İsteyene vernik atıp gönderiyoruz, isteyen ham olarak kullanıyor'' dedi.

Ceviz ağacından yapılan sandalyelerin fiyatları ise 2 bin TL'den başlıyor.