Önce bandırdılar, sonra oynadılar

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yıllar boyu süregelen ve gelenek halini almış bir lezzet olan bandırma (cevizli sucuk) 6 saat süren işlem sonrası kurutulmaya bırakılıyor. Bandırma üreticileri, yorgunluklarını ise oyun oynayarak gideriyor.

Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde yöre halkının vazgeçilmez lezzeti cevizli sucuk olarak da bilinen bandırma yapımı gelenek haline geldi. Nesilden nesile aktarılan bir lezzet olan bandırma, hummalı bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor. Önce ceviz daha sonra da üzüm hasadını yapan üreticiler, cevizleri kuruttuktan sonra iplere diziyor. Üzümler ise saplarından ayrıldıktan sonra sabahın erken saatlerinde yakılan ateşin üzerine kazanlar konulup üzüm pekmezi hazırlanıyor. Pekmez, nişasta ve un ile karıştırılıp kaynatıldıktan sonra ipe dizilen ceviz veya bademler kazanın içine bandırılıp çıkarılıyor. Hazır hale gelen bandırmalar daha sonra kurutulmak üzere iplere seriliyor ve 10 gün boyunca bekletiliyor. Yaklaşık 6 saati bulan çalışmanın ardından çalışanlar, yorgunluklarını karşılıklı oynayarak atıyor.

“Sevgimizi katıyoruz, çok lezzetli olduğu için oynamaya başlıyoruz"

Bandırma üretimi yapan ev hanımı Safiye Sevimlier, çalışmaya saban 8'den itibaren başladıklarını anlatarak, "İlk önce malzemesini koyuyoruz. Ondan sonra kazanın altını yakıyoruz. Sonra o kaynarken hamurunu yapıyoruz. Hamurunu pekmez suyu ile karıyoruz. Hamurun içinde kepekli sarı buğday unu var çok az nişastası var. Bir dizgi bandırmaya 350-400 gram ceviz gidiyor. Sipariş geliyor İstanbul'a Ankara'ya, Konya'ya siparişler gidiyor. İçine sevgimizi katıyoruz. Sonra oyunumuzu koyuyoruz. Çok lezzetli olduğu için hepsini içine bırakıyoruz. Ondan sonra oynamaya başlıyoruz" dedi.

Yaklaşık 6 saat süren işlem sonrası hazırlanan bandırmalar kurutma yerlerine dizilerek 10 gün boyunca kurutmaya bırakılıyor.