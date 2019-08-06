Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 koyun telef oldu

Karaman'da otomobilin yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne dalması sonucu 15 koyun telef oldu.

Kaza, dün akşam saatlerine Karaman-Karapınar yolu Kılbasan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Ali D.'nin kullandığı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne daldı. Otomobilin çarptığı koyunlardan 15'i olay yerinde telef olurken, 3 koyun da yaralandı. Kaza sonrası ise otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.