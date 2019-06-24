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Otomobil, sivil polis aracına çarptı: 2 polis yaralandı

Karaman’da bir otomobilin sivil polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Karaman'da bir otomobilin sivil polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Polis aracına çarpan otomobildeki alkol şişeleri ise dikkatlerden kaçmadı.


Kaza, saat 23.00 sıralarında Siyahser Mahallesi Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 BZL 18 plakalı otomobil, kavşakta asayiş müdürlüğüne ait sivil polis aracına çarptı. Kazada polis memurları Ali Çağlar ile Arif Karademir yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazadan sonra otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlatırken otomobilde bulunduğu ileri sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan kavşak, araçların olay yerinden çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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