Otomobil traktör römorkuna arkadan çarptı: 4 yaralı

Karaman'da otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Karaman-Bucakkışla Karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ü. (44), yönetimindeki 70 ABA 582 plakalı otomobil aynı yönde seyretmekte olan Halil A., (48), idaresindeki ağaç yüklü 70 FF 417 traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle römorktan ayrılan traktör devrilirken, otomobilde yol kenarına savruldu. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Ayşe Zümre Ü. (9) ile Emine Ü. (40), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ulaşan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Zümre Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.