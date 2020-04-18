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Otomobilin altında pompalı tüfek bulundu

Karaman’da devriye gezen gece bekçileri park halindeki bir otomobilin altında pompalı tüfek buldu.

Karaman'da devriye gezen gece bekçileri park halindeki bir otomobilin altında pompalı tüfek buldu.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ahi Osman Mahallesi 44. Sokak üzerinde devriye gezen gece bekçileri bir otomobilin altında pompalı tüfek olduğunu fark etti. Otomobilin etrafında güvenlik tedbiri alırken, tüfeğin incelenmesi için olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olay yeri inceleme ekibi tüfeğin bulunduğu otomobilin altında ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, tüfeğin kimler tarafından otomobilin altına atıldığını tespit edebilmek için sokak üzerindeki işyerleri ve apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Bulunan tüfek incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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