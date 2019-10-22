Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 70 FF 350 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden A.G'nin (82) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaşlı adam yola savruldu. Yaralanan sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşlı adam daha sonra çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.