İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Karaman’da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Karaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 70 FF 350 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden A.G'nin (82) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaşlı adam yola savruldu. Yaralanan sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaşlı adam daha sonra çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.