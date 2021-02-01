Otomobille çarpışan kamyonet kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil ile çarpışan kamyonet kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Bir apartman ile iş yerinin önündeki bahçe çitini yıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 70 AH 950 plakalı Hyundai marka kamyonet ile T.Y.T. idaresindeki 70 AAU 483 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, 50 metre ilerideki bir iş yeri ile apartmanın bahçe çitini yıkarak apartman giriş kapısı önünde durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü A.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.