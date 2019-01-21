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Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde İmaret Mahallesi Mehmetbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Y. yönetimindeki 42 ESV 53 plakalı otomobil ile Fatih D.'nin (21) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Fatih Ö. (13) ve Süleyman D. (13) yola savrularak yaralandı. Ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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