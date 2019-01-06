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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Tapucak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Musa S. yönetimindeki 70 EZ 915 plakalı otomobil ile Samet Y. idaresindeki 70 AJ 273 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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