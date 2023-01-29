İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobiller kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Karaman’da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Karaman'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Otomobillerin çarpışma anı kameraya yansıdı.


Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Leblebiciler Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 ABE 219 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmakta olan Ziya C., idaresindeki 34 CKM 535 plakalı otomobile yandan çarptı. Yaşanan kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 34 CKM 535 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sema C. ve Gülşan C. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.