Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takımı, Karaman kampını tamamladı

Karaman'da 10 günlük gelişim kampını tamamlayan Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takımında hedef 2023 yılında yapılacak olan Oturarak Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonasında başarı elde etmek.

Karaman'da 22 Kasım'da toplanarak kampa giren Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takımı, Başantrenör Mesut Sevim ile yardımcı antrenörler Aziz Hopyar ve Nihal Tanrıkulu eşliğinde çalışmalarını tamamladı. TOBB Fen Lisesi Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanla Karaman kampını tamamladıklarını belirten Başantrenör Mesut Sevim, hedeflerinin 2023 yılında yapılacak olan Oturarak Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek olduğunu söyledi. Sevim, "Tüm hazırlıklarımızı 2023 yılında yapılacak olan Oturarak Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası için yapıyoruz, Ülkemiz her kulvarda başarı için yarışır. Bizde başarı için yarışacağız. İnşallah özellikle Avrupa şampiyonasında iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Şuanda 20 sporcumuzla gelişim kamplarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki hazırlıklarımıza takvimin belli olmasıyla birlikte devam edeceğiz. Karaman'daki gelişim kampımızda bunlardan birisidir. Bizim tek hedefimiz var oda Türk Bayrağı'nı zirvede dalgalandırmaktır” diye konuştu.

Oturarak Voleybol Kadın A Milli Takımı kadrosunda yer alan Karamanlı sporcu Şevval Çelik ise, öncelikli hedeflerinin Oturarak Voleybol Milletler Liginde ilk 3 girmek olduğunu kaydederek, saha sonraki hedeflerinin ise Avrupa Şampiyonasında iyi bir dereceyle dönmek olduğunu söyledi.