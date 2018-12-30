(Özel) Karaman Kalesi ünlü kayak merkezlerini aratmadı

Karaman'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından Karaman Kalesi'ne akın eden vatandaşlar, sini, naylon ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Karaman'da dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okulların da tatil olması nedeniyle çocuklar aileleriyle birlikte öğleden sonra kayak yapmak için Karaman Kalesi'ne koştu. Ellerindeki sini, naylon ve kızaklarla kayan çocukların yanında ailelerinin de kayması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar kadar büyükler de kaymanın keyfini yaşadı. Kalenin bulunduğu yerden aşağıdaki yola kadar kayan çocuklar ve aileleri, zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Bazı gençler kayanların yola çıkmamaları için etten duvar oluşturarak tedbir aldı. Tedbirlere rağmen bazı çocukların kayarken yolun karşısına geçmeleri ise yürekleri hoplattı. Kayak sırasında sık sık görünmez kazalar da yaşandı.

Kaleye kaymaya gelen vatandaşlar, kaymanın çok zevkli olduğunu söylediler.