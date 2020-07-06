Park halindeki tıra çarparak yaralandı

Karaman'da park halindeki tıra çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Organize Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki elektrikli bisiklet, yol kenarında park halinde olan 68 BF 673 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.