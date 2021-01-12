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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Karaman’da, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından otomobilini sokak içerisine bırakıp kaçtı.

Karaman'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından otomobilini sokak içerisine bırakıp kaçtı. Araçta arama yapan ekipler bagajda iki farklı otomobile ait plaka bulurken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, devriye görevi payan resmi polis ekibi, içinde silah bulunduğu yönünde ihbarı yapılan 42 AFG 900 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği belirsiz sürücü ise polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süre yaşanan kovalamacadan sonra sürücü, Kırbağı Mahallesi 745 Sokak'ta aracını bırakarak yaya olarak kaçtı. Terk edilen otomobilin içerisinde arama yapan ekipler, bagajda 2 farklı otomobile ait plaka buldu. Otomobil, daha sonra incelenmek üzere çekici ile otoparka götürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Aracın bagajında bulunan plakaların gerçek olup olmadığı araştırılıyor.

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