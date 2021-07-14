Rektör Ak: “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır”

Dr. Namık Ak, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, hain bir darbe girişimine maruz kalmıştır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Rektör Namık Ak mesajında, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış; içimizdeki kötü emellerini gizleyen millet düşmanlarının dış güçlerle iş birliği içinde başlattığı harekat, devletimizin kararlı adımları, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur duruşu, milletimizin desteği ve Allah'ın inayetiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 15 Temmuz gecesi devreye sokulan hain plan, 16 Temmuz'da devlet-millet birlikteliğiyle bozguna uğratılırken 250'nin üzerinde şehidimiz ve yüzlerce yaralımızla aziz milletimiz dünya tarihine yeni bir kahramanlık destanı daha eklemiştir. İç ve dış mihraklara karşı ‘Türkiye Geçilmez' dedirten 15 Temmuz zaferi; Türk milletinin vatanı, toprağı, şerefi uğruna, millet iradesi ve devletinin bekası için gözünü kırpmadan canını ortaya koyacağını ve her ne koşulda olursa olsun sağduyusunu muhafaza ederek doğrunun ve haklının yanında yer alacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz'da Türk milleti hangi kesimden ve hangi görüşten olursa olsun kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla millet egemenliğinden asla vazgeçmeyeceğini, hiçbir pazarlık ve hiçbir menfaat için devletini ve onu yöneten iktidarı tehlikeye düşürüp zafiyete uğratmayacağını cesur bir direnişle ortaya koymuştur. 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde, Peygamber Ocağı ordumuzla, nice kutlu zaferlere imza atan o şanlı ordunun yiğit Mehmetçiğiyle ve bu arif, asil, aziz, necip, kahraman milletin her bir neferiyle, girdiği tüm mücadelelerden muzaffer çıkmasını diliyor; başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.