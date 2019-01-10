Rektör Akgül: “Basın demokrasimizin olmazsa olmazları arasındadır”

Dr. Mehmet Akgül, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, “Demokrasimizin olmazsa olmazları arasında yer alan basın kuruluşları haber alma özgürlüğümüzün de en etkili organlarıdır. Kurumlar ve bireyler arasındaki veri akışı ile demokrasinin işlerliğine ve güçlenmesine katkı sağlayan basın, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde haber almasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Mesai ve zaman kavramı gözetmeksizin çalışmayı gerektiren, yorucu ve stresli iş koşullarına rağmen özverili ve fedakar olmayı ilke edinen gazetecilik mesleği, özü itibariyle zor olmasına karşın nitelikleri yüksek özellikleri ile de çağımızın saygın mesleklerinden birisi haline gelmiştir. İlimizin ve ülkemizin sorunlarını kamuoyuna aktararak bu sorunlar üzerine çözüm önerileri sunan, bu işlevi ile toplumsal yapıya ve kamu kurum kuruluşlarına destek veren basın mensuplarımız görevlerinin verdiği sorumlulukla zorlu çalışma şartlarına rağmen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret göstermektedirler. Bu vesileyle başta üniversitemizde basın yayın faaliyetini layıkıyla ve severek icra eden mesai arkadaşlarımızın yanı sıra ilimizdeki yerel basın çalışanlarının ve ülkemizde bu kutsal görevi yerine getiren bütün gazetecilerimizin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, mesleki yaşantılarında kendilerine başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.