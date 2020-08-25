Rektör Akgül, bayrakları sahiplerine teslim etti

Dr. Mehmet Akgül, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde KMÜ'nün elde etmiş olduğu bayrakları akademik birimlerin yöneticilerine teslim etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen bayrak teslim töreninde Rektör Akgül'ün yanı sıra KMÜ Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Ercan Oktay, Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Harun Çöpür yer aldı. KMÜ Rektör Yardımcısı ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Ercan Oktay, fakültesi adına Mekanda Erişebilirlik belgesini ve turuncu bayrağı Rektör Akgül'ün elinden alırken, Kamil Özdağ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Yılmaz ise hem Mekanda Erişebilirlik Belgesi ve turuncu bayrağı hem de Eğitimde Erişilebilirlik Belgesi ve yeşil bayrağı Rektör Akgül'den teslim aldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Harun Çöpür de yine birimi adına Rektör Akgül'den Mekanda Erişebilirlik Belgesi ve turuncu bayrağı aldı.

Ödül tesliminin ardından açıklamada bulunan Rektör Akgül, “Üniversitemiz, 116 üniversiteden 841 başvurunun yapıldığı değerlendirmede dört farklı ödül almaya layık görülmüştü. Yeni alınan bayraklarla birlikte üniversitemiz son üç yılda düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödül Törenlerinde 2'si yeşil, 4'ü turuncu ve 1'i mavi olmak üzere toplamda 7 bayrak elde etti. Bu başarıyı sürdürerek tüm akademik ve idari birimlerimizle birlikte üniversitemizin tüm mekanlarında ve eğitim-öğretim alanlarında erişilebilirlik seviyesini artırmak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bayrak kazanma başarısını gösteren birimlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.