Rektör Akgül: “Belediyelerle işbirliğini güçlendiriyor”

Dr. Mehmet Akgül, üniversite ile yerel yönetimlerin işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ayrancı, Kazımkarabekir ve Akçaşehir belediye başkanlarını ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

İlk olarak Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ile görüşen Rektör Akgül daha sonra Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ile bir araya geldi. Rektör Akgül'ün son ziyareti ise Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen oldu. Rektör Akgül, ziyaretlerde belediye başkanları ile belediyelerin faaliyetleri, üniversite ile yerel yönetimlerin işbirliklerinde belediyelerin önemi, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bölgenin gelişimi için üniversitenin sunacağı akademik ve teknik destek üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Karaman'ın kalkınması amacıyla daha sıkı işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekilen görüşmeler hediye takdimi ve iyi dilek temennileri ile tamamlandı.