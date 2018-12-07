Rektör Akgül: “Tüm insanlık için daha adil ve huzurlu bir dünya temenni ediyorum"

Dr. Mehmet Akgül, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte bu gün, ülkemizde ve dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmış; bu tarihten itibaren insan haklarının çerçevesinin çizilmesinin yanı sıra özellikle insan hakları ihlalleri ile ilgili farkındalık çalışmaları hız kazanmıştır. İnsanlığın ortak aklının eseri olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; bütün insanların eşit ve hür doğduğunu, herkesin yaşama ve güvenlik hakkı ile serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına sahip olduğunu, fikir, vicdan ve din hürriyeti bulunduğunu, kimseye gayri insani muamele yapılamayacağını, kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu ve hiç kimsenin özel hayatı ile ilgili tecavüzlere maruz bırakılamayacağını beyan ederken eğitim-öğretim, sığınma, evlenme, çalışma, ücret alma ve özel mülkiyet gibi hakları da güvence altına almaktadır. İnsan haklarının yeryüzünde yaşayan herkes için ayrım yapılmaksızın gözetilmesi, hiç kimsenin gayri insani muamelelere maruz bırakılmaksızın insana yakışır bir hayat sürmesi, her bireyin kişilik haklarının, şeref ve haysiyetinin korunması, tüm insanlık için daha yaşanabilir bir dünya var edilmesi en büyük temennimizdir. Bu düşüncelerle; insan haklarına saygılı, sorumluluklarının bilincinde ve insanlığa en üst düzeyde fayda sağlama gayretinde olan herkesin Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor; tüm insanlık için daha adil, huzurlu ve güvenli, daha güzel bir dünya temenni ediyorum."