Rektör Akgül, Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri MYO'yu ziyaret etti

Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin Ermenek yerleşkesinde yeni kurulan Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Rektör Akgül, Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mevcut durumu ve ihtiyaçları ile ilgili Yüksekokul yönetimi ile istişarede bulundu. Ermenekli hayırsever iş insanı Hasan Kalan'ın destekleriyle 2018 yılında temeli atılan ve 2020 yılı ocak ayında resmi kuruluşu gerçekleşen Yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetlerine başlaması için gerekli işlemlerin yapıldığını hatırlatan Rektör Akgül, "Yüksekokulumuzun akademik yapılanma süreci başlamış ve iki programa öğretim elemanı alınmıştır. İlçemiz ve ilimiz için önemli bir sağlık yatırımı olan yüksekokulumuzda altyapı çalışmalarının tamamlanması için gayretlerimiz devam ediyor. Her geçen gün fiziki ve akademik alt yapısını daha da güçlendiren yüksekokulumuza 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da öğrenci alımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Rektör Akgül, ayrıca Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Eczane Hizmetleri Bölümü ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde göreve başlayan öğretim elemanlarıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik etti.