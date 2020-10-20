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Rektör Akgül'den “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” mesajı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Akgül, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Akgül, mesajında, “Yaşadığımız bilgi çağında kamuoyunun doğru haberlere ve güncel bilgilere vakit kaybetmeksizin ulaşabilmesi kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Gelişmeleri en hızlı şekilde, tarafsız bir dille ve meslek ilkeleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşan gazetecilerimiz bu konuda büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler. Kuşkusuz demokrasilerin vazgeçilmez unsularından ve devlet ile kamuoyu arasındaki kesintisiz iletişimi sağlayan basın yayın organları, dürüst ve özverili gazeteciler sayesinde ayakta kalmakta ve toplumun güvenine layık olmaktadırlar. Dünyanın her köşesinde olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ter döken basın çalışanları, hepimizin gözü, kulağı ve sesi olma görevini en zor koşullar altında bile başarıyla yerine getirmektedirler. Bu vesileyle, yoğun mesai ve fedakarlıklarla mesleğini en iyi şekilde yerine getiren başta Karaman'daki gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında kendilerine başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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