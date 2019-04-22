Rektör Akgül'den 23 Nisan mesajı

Dr. Mehmet Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, “Milletimizin tarihi tecrübelerinin sonucu olarak 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisinin açılışı gerçekleşmiş; büyük devletlere karşı verilen amansız mücadeleler karşısında sağduyusunu muhafaza etmeyi bilen aziz milletimiz, ortak bir akılla ülkesinin yönetimini yabancılara bırakmayarak savaş meydanlarında elde ettiği başarıyı siyasi bir dönüşümle taçlandırmıştır. Milli iradenin tezahür ettiği en önemli yerlerden birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz; kurulduğu günden bu yana demokrasimizin, kişi hak ve özgürlüklerinin, yaşam standartlarımızın geliştirilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve çağın gereklerine uygun olarak halkın taleplerinin devlet organlarına ulaştırılması noktasında üstün gayretler göstermiş ve halen yoğun çalışma temposuyla milletimizin sesi olmaya devam etmektedir. 23 Nisan, milli egemenliğin bir göstergesi olmasının yanı sıra çocuklarımız için de bir bayram günüdür. Çünkü milleti ve devleti hür çocuklar için egemenlik ve bağımsızlık en temel ve en vazgeçilmez ilkedir. Bir devletin başı ne kadar dik, dünya milletlerine karşı duruşu ne kadar onurlu ise o milletin çocukları da o kadar özgüvenli, o kadar vatansever ve devleti için o kadar fedakar olacaktır. Milletimiz, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de iradesine sahip çıkarak çocuklarına güzel bir ülke bırakmak için elinden gelen gayreti göstermekte; onların masumiyetlerinin, temiz kalplerinin ve güzel bir yaşama layık olmalarının verdiği güç ve inançla yarınlarını sağlam temeller ve milli hassasiyetler üzerine inşa etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclisimizin kahraman mensuplarını, tüm şehit ve gazilerimiz ile onların fedakar çocuklarını saygı, şükran ve minnetle anıyor; tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.