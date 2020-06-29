Rektör Akgül'den Vali Işık'a hayırlı olsun ziyareti

Dr. Mehmet Akgül, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Akgül, İçişleri Bakanlığı Valiler Kararnamesinin ardından Valilik görevini Fahri Meral'den devralan Mehmet Alpaslan Işık'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerinde bulundu. KMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner'in de eşlik ettiği ziyarette Rektör Akgül, Vali Işık'a üniversitenin akademik ve fiziki altyapısının yanı sıra toplumsal katkı boyutundaki çalışmalarına değinerek Karaman Valiliği ile birlikte geçmiş dönemde gerçekleştirilen projeler hakkında kendisine bilgi verdi.

Rektör Akgül ayrıca üniversite olarak Kovid-19 salgını bağlamında ortaya çıkan toplumsal öncelikler doğrultusunda hayata dokunan projelere devam edeceklerini söyledi.

Vali Işık ise Rektör Akgül ve Rektör Yardımcılarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti ve Valilik olarak Karaman için yapılacak her türlü projeye destek vermekten onur duyacaklarını belirtti. Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.