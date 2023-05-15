Rektör Gavgalı, KMÜ'ye misafir olan yabancı öğrencilerle buluştu

Dr. Mehmet Gavgalı, yabancı uyruklu öğrenciler ile buluştu.

Karaman Lisesinin ‘Tebeşir'den STEM'e' ve ‘Yaşam'da STEM' başlıklı projeleri çerçevesinde 7 farklı ülkeden gelen 61 uluslararası öğrenci üniversitede proje etkinliklerine katıldı.

KMÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Elif Yılmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş'ün eğitmen olarak görev aldığı projede öğrenciler günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan 3D yazıcılar ile ürün tasarlama ve ürün çıktısını alma işlemi üzerine bilgi edindi. İspanya, Fransa, Makedonya, Romanya, Polonya, Yunanistan ve Türkiye'den gelerek projeye dahil olan öğrenciler, Türkiye'de ve Karaman'da yer alan tarihi ve kültürel alanları da ziyaret ederek ülkemizin sahip olduğu güzellikleri yerinde görme fırsatına sahip oldu. Ayrıca proje çerçevesinde üniversitemize de misafir olan 61 öğrenci ve 26 öğretmen Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Rektör Gavgalı, ilimize ve üniversitemize farklı ülkelerden gelen öğrencilere KMÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmalar hakkında bilgi vererek, kendilerini ülkemizde ve üniversitemizde görmekten son derece memnun olduğunu ifade etti.

Öğrenciler ise Rektör Gavgalı'ya misafirperverlikleri için teşekkür etti.