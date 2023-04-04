Rektör Gavgalı, TEKNOFEST'e hazırlanan gençlerle buluştu

Dr. Mehmet Gavgalı, insansız hava ve kara taşıtları üzerine çalışmalar yapan ve savunma sanayine yönelik projeler geliştiren öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Gavgalı, TEKNOFEST'e hazırlanan gençlerin Türkiye'nin başarı hikayelerine yenilerini ekleyeceklerine yürekten inandığını belirtti.

KMÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ Otonom Araçlar Topluluğu üyeleriyle buluştu. TEKNOFEST'e hazırlanan öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Gavgalı, Topluluk Başkanı Ahmet Bilal Kıratlı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sunumunda şu an 2 proje üzerinde çalıştıklarını, bunlardan ilkinin savunma sanayine yönelik olduğunu ifade eden Kıratlı, "Tamamen kendimizin ürettiği yer istasyonundan kontrol edilebilen ve birbirleriyle entegreli çalışan insansız hava ve kara araçlarının özellikle istihbarat amaçlı kullanılmasını hedefliyoruz. İkinci projemiz ise deprem dönemlerinde haritalama yaparak, yapay zekâ ile zarar gören binaların koordinatlarını bildirecek İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yönelik. Her iki projemiz de TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışmasına katılacak" dedi.

"Gençlerimiz Türkiye'nin başarı hikayelerine yenilerini ekleyecek"

Sunumu dikkatle dinleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Gavgalı, donanımlı, çalışkan ve azimli gençlerin Türkiye'nin yeni başarı hikayelerini yazarak geleceğini inşa edeceğini belirtti. Rektör Gavgalı, “Başta savunma sanayi olmak üzere her alanda yerli ve milli imkânları en üst seviyeye çıkarma noktasında ülkemizin son dönemde yakaladığı ivmeye biz de KMÜ olarak güçlü bir destek vermenin gayreti içerisindeyiz. Üniversitemiz öğrencilerinin bu yöndeki çalışmalarını görmenin büyük mutluluğunu yaşadım. Ayrıca liseli kardeşlerine de rehberlik ediyorlar. Bizler de onları teşvik etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin Türkiye'nin başarı hikâyelerine yenilerini ekleyeceklerine olan inancım tamdır" diye konuştu.