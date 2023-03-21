Rektör Mehmet Gavgalı: “Üniversitesi olarak iyi bir alt yapımız var ve önemli bir potansiyele sahibiz”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından ‘Gıda Mühendisliği Bölümü-Sanayi İş Birliğinin Geliştirilmesi' konulu toplantı düzenlendi.

KMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Sezer, fakülte personeli ve sanayiciler katıldı. Dekan Prof. Dr. Metin Sezer'in açış konuşması ile başlayan toplantı Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Didem Sutay'ın fakülte ve bölüm faaliyetlerini anlattığı sunumla devam etti.

"Üniversitemizi daha iyi noktalara taşıyacağız"

Toplantıda konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak iyi bir alt yapımız var ve önemli bir potansiyele sahibiz. Sanayicilerimizle sürekli iletişim halinde olarak ortaya koyacağımız ortak projelerle bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu sayede hep birlikte hem üniversitemizi hem de şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Gavgalı'nın konuşmasının ardından sanayiciler kendilerini tanıtarak görüş ve önerilerini söyledi. Program, sanayicilerin kendi uygulama alanları ilgili laboratuvarları gezmesinin ardından sona erdi.