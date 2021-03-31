Rektör Namık Ak, Ermenek'teki akademik birimleri inceledi

Dr. Namık Ak, Ermenek Meslek Yüksekokulu ile Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Rektör Namık Ak, Ermenek'teki temasları öncesinde ilk olarak Ermenek Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Çeçen ve personel ile bir araya geldi. Rektör Namık Ak daha sonra Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna geçerek burada da incelemelerde bulundu. Rektör Namık Ak, Hayırsever iş adamı Hasan Kalan'ın da eşlik ettiği ziyarette meslek yüksekokulunun mevcut durumu ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

Rektör Ak, Ermenek'te ziyaret ettiği üniversitenin meslek yüksekokullarında personel ile tanışarak görüş ve önerileri dinlerken üniversite personeli de Rektör Namık Ak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.