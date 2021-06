Rektör Namık Ak: "Her gencimizin milletimize ve tüm insanlığa katkılar vermesini temenni ediyorum"

Dr. Namık Ak, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara başarı diledi.

Rektör Namık Ak, adaylara bazı hatırlatmalarda da bulunarak, "Milletimizin yüksek ümitler bağladığı, gözümüzün nuru gençlerimiz, mesleki hayatlarını belirleme noktasında önemli bir basamak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile mühim bir aşamayı geçerek üniversite hayatına adım atmış olacaklar. Gençlerimizin zorlu ve uzun bir eğitim-öğretim hayatının ardından büyük bir çaba ve emekle hazırlandıkları YKS, gençlerimizin hayalini kurdukları mesleğe ulaşabilmeleri için bir ölçme ve seçme sınavı mahiyetini taşımaktadır. Üniversite adaylarının bilgi birikimlerini ölçme ve belli alanlardaki sorulara verecekleri cevapları tespit etmenin yanı sıra onların dikkat, konsantrasyon, stresle başa çıkabilme, zaman yönetimi gibi farklı yeteneklerini de gün yüzüne çıkaran YKS, kendilerine hayatın azimle, ciddi ve disiplinli çalışma sonucunda kazanılacağını hatırlatan bir sınavdır. Bununla birlikte her sınavın maddi kazanımlarının yanı sıra manevi olarak da gençlerin kişiliklerinin güçlenmesine ve kararlılıklarının artmasına yardımcı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca gençlerimiz, hayatın yalnızca belli bir meslek dalından ibaret olmadığının farkında olarak kendilerini başka alanlarda da geliştirebileceklerinin ve başarıyı farklı koşullarda da yakalayabileceklerinin mümkün olduğunu hatırdan çıkarmamalıdırlar. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan gençlerimize şimdiden başarı ve kolaylıklar diliyor; her gencimizin hayalini kurduğu alanda eğitim görmesini ve başarıya ulaşmasını, her ne mesleğe sahip olursa olsun bileğiyle, yüreğiyle ve döktüğü alın teriyle milletimize ve tüm insanlığa yüksek düzeyde katkılar vermesini temenni ediyorum” dedi.

Rektör Ak, şunları kaydetti: "Adaylar, yanlarında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alacakları renkli ya da siyah beyaz kağıda basılmış Sınava Giriş Belgelerini muhakkak bulundurmalılar. Bunun yanı sıra adaylar nüfus cüzdanları ya da geçerli kimlik belgelerini muhakkak getirmeliler. Aksi halde adayların sınava alınması mümkün değildir. Adaylar, sınava gelirken yanlarında veya üstlerinde şeffaf/numaralı gözlük, şeffaf pet şişe içinde su, basit anahtar, basit tel toka ve kemer, başörtü için toplu iğne ve basit piercing, halka alyans, ulaşım kartı ve para bulundurabilir ancak bunların dışında her türlü metal ve plastik eşya, elektronik cihaz, çanta, cüzdan, cep telefonu, banka kartı, kol saati, takı, aksesuar, güneş gözlüğü, defter, kalem, silgi, kağıt, yiyecek ve içecek vs bulunduramazlar. Adaylar sınav binasına en fazla sınavın başlama saatinden 15 dakika öncesine kadar alınabilecek; daha sonra gelen adaylar ise her ne sebeple olursa olsun sınava alınmayacaktır. Adayların tüm bu hususlara ve ÖSYM tarafından kendilerine yapılan diğer uyarılara dikkat etmeleri sınavlarının sağlıklı bir şekilde yürümesi için önemlidir."