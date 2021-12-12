Rektör Namık Ak: “Kalkınmış bir ülke için güçlü bir eğitim sistemi zorunludur”

Konferansa, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren, üniversite personeli ile davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans Rektör Namık Ak'ın açılış konuşması ile devam etti.

“Güçlü eğitim adeta bir zırha benzer"

Rektör Namık Ak konuşmasında, nitelikli öğretmen olgusuna vurgu yaparak; “Eğitim, beşeri sermaye, bilim, kültür ve sanat alanındaki gelişmelerin ötesinde ekonomik kalkınmanın lokomotif gücüdür. Dolayısıyla kalkınmış bir ülke için güçlü bir eğitim sistemi ve planlaması zorunludur. Bunun için de sanatçı öğretmenlerin sayısının artması gerekir. Unutulmamalıdır ki sadece eliyle üretenler işçidir. Kafası ve el becerisiyle üretenler ise ustadır. Ancak eliyle, kafasıyla ve gönlüyle birlikte etkin olanlar sanatçıdır. İşte böyle sanatçı öğretmenlere günümüzde daha çok ihtiyaç vardır. Aliya İzzetbegoviç'in ifade ettiği gibi, 'iyi bir öğretmen, öğrenmeye devam etmelidir. Yeryüzünde başarılı bir öğretmen olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak gerekir.' Mahir bir ustanın bir düzeneği veya bir çarkı işlevsel hale getirebilmesi gibi, öğretmen de insana nasıl düşüneceğini, sorunların üstesinden nasıl gelinebileceğini öğreten etkin bir anahtardır. İyi bir eğitim planlaması, öğrencinin kapasite ve yeteneğini etkin kılıp onu güçlü yönleriyle donatandır. Dolayısıyla güçlü eğitim, adeta bir zırha benzer" diye konuştu.

“Amacımız geleceğin öğretmenlerini yetiştirmek”

Konferans, açılış konuşmasının ardından Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan gösteri ile devam etti. Gösterinin ardından Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren'in 'Vizyoner Öğretmen' konulu konferansına geçildi. Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren, Eğitim Fakültesi olarak vizyon genişletmeyi hedeflediklerini belirterek, “Fakültemiz bünyesindeki Okul Öncesi Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Fakültemizin akademik alt yapısını daha da güçlendirerek öğrencilerimize daha farklı imkânlar sunmayı ve onları daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız hayata dokunarak, yerinde öğrenmenin imkânları ile geleceğin öğretmenlerini yetiştirmek" dedi.

Prof. Dr. Aliye Çınar Köysüren'in konferansının ardından şehit öğretmenlerin fotoğrafları eşliğinde geleceğin öğretmenlerine mesajlar aktarıldı. Daha sonra KMÜ Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra öğretmenlik mesleğine başlayan öğrencilerin mesajları izleyicilerle paylaşıldı. Konferans, Master Akademi Müzik Grubu tarafından icra edilen müzik dinletisiyle sona erdi.