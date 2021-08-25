Rektör Namık Ak, özel yetenek sınavını takip etti

Dr. Namık Ak, Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarını takip etti.

Rektör Namık Ak'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fevzi Kılıçel de eşlik etti. KMÜ Spor Salonunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine yerleşebilmek için ter döken öğrenciler, 24-27 Ağustos tarihleri arasında dört gün sürecek olan özel yetenek sınavlarında kıyasıya bir mücadele sergiliyorlar.

Sınav komitesinden sınavla ilgili bilgi alan Rektör Namık Ak, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen özel yetenek sınavlarında bu yıl 74'ü kız, 76'sı erkek olmak üzere toplam 150 aday mücadele edecek. Burada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bütün aday öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sınav alanında öğrencilerle de bir süre sohbet eden Rektör Namık Ak tüm adaylara başarı ve kolaylıklar diledi.