Rektör Namık Ak, sıfır atığın önemine dikkat çekti

Üniversitenin Atık Getirme Merkezi önünde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın önderliğinde ve üniversite çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte atıkları yerinde ayrıştırmanın önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte konuşan Rektör Namık Ak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin önderliğinde ülke çapında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde ciddi mesafeler kaydedildi. Sıfır Atık, çöpü yere ya da konteynere atma demek değildir; ayrıştırmaktır. Herkes evinde iki naylon poşetle bunu rahatlıkla başarabilir. Poşetlerin birisine ambalaj atıklarını, diğerine de yiyecek atıklarını yani organik atıkları koyarak Sıfır Atık Projesine destek vermiş olursunuz" dedi.

“Sıfır atık ve gönüllü çevreciler”

Rektör Ak, Türkiye'deki çöpler analiz edildiğinde bunun en az yarısının organik atıklar olduğunu, yüzde 20-25'inin de ambalaj atıklar sınıfına girdiğini belirterek "Kağıt, metal, plastik, cam; bunlar ambalaj atıklarıdır. Mahallelerimizde bunları toplayarak gelirini buradan kazanan insanlar vardır ki ben bunlara 'gönüllü çevreciler' diyorum. Atıklarınızı organik atıklar ve ambalajlı atıklar olarak iki ayrı poşetle attığınızda onların da işini kolaylaştırmış olursunuz" diye konuştu.

"Herkes çevre şuuruna sahip olmalıdır"

Geri kazanım ve geri dönüşüm kavramlarının da altını çizen Rektör Namık Ak, Türkiye'de 100 birimlik çöpün yüzde 20-25 civarını geri kazandığımızı belirtti. 1 ton kağıdın 18 yetişkin ağaca bedel olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ak, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki tecrübelerine değinerek, "İstanbul'daki çöp miktarı 15 bin tondur; şu an İstanbul'da bu çöplerden 45 bin kilovat (kW) enerji üretiliyor. İstanbul'da düzenli çöp toplama işi 1997'de gerçekleşti. İstanbul, bu konuda örnek şehirler arasındadır ve dünyanın farklı şehirlerine danışmanlık hizmeti vermektedir" şeklinde konuştu.

İstanbul örneği üzerinden biyogaz tesislerinin de önemine dikkat çeken Rektör Namık Ak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılırsa küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de olmayacağına işaret ederek kendisinin önerdiği BİGES (Biyogaz Enerji Santrali) ve BİKES (Biyokütle Enerji Santrali) kavramlarının çevre için önemini ifade etti.

Rektör Ak, katılımlarından dolayı üniversite personeline teşekkür ederken "Herkes çevre şuuruna ve bilincine sahip olmalıdır" diyerek sözlerine son verdi.