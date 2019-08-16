Sağlık Bakanlığından Karaman'a 7 diş üniti

Karaman'a Sağlık Bakanlığı tarafından 7 adet diş üniti tahsis edildi.

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun yaptığı açıklamada, “Halkımıza kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Karaman Ağız ve Diş sağlığı Merkezi (ADSM)'nin talepleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızla görüşmelerimizin neticesinde ilimize 7 adet diş ünitinin tahsisi sağlanmıştır” dedi.

Hizmet kalitesini sürekli artırma gayreti içinde olan Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin halkın sürekli artan ilgisine cevap vermeye çalıştığını söyleyen Dr. Kurşun, “Merkezimize olan yoğun ilgi bizleri mutlu etmekte ve bu ilgiye layık olabilmek başlıca amacımızı teşkil etmektedir. 29 diş hekimi ile hizmet vermekte olan Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından talebimiz doğrultusunda tahsis edilen Diş Ünitleri ile hastalarımızın daha konforlu bir şekilde hizmet almalarına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ADSM Başhekimi Dr. Fatih Kutsal ise, “Diş Polikliniklerimizde hastalarımıza ağız ve diş sağlığı hizmetleri yanında protez ve implant tedavileride uygulanmaktadır. Bu hizmetlerimizi daha da ileriye taşıma amacıyla Sağlık Bakanlığımıza yapmış olduğumuz müracaat neticesinde ilimize 7 adet daha diş tedavi ünitinin alımı sağlanmıştır. İlimize kazandırılan cihazların tahsisinde emeği geçen başta Milletvekillerimiz Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser beylere ve hemşehrimiz Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof .Dr. Ahmet Tekin beye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.