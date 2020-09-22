Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan ataması yapıldı

Dr. Murat Ertekin atandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/08/2020 tarihli yazısı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ertekin'in KMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanlık görevine vekaleten atanması uygun görüldü.

“Rektör Akgül'den yeni dekana tebrik”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, atama kararının hayırlı olmasını dileyerek, “2017 yılı sonlarında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz; 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Resim Bölümüne ilk öğrencilerini alarak faaliyetlerine başlamıştı. Bugün fakültemiz bünyesinde 11 farklı bölüm açılmış olup fakültemizin akademik yapılanması ve kadrolaşması sürmektedir. Bu çerçevede yeni dekanımızın da atanmasıyla fakültemizin akademik gelişimi hız kazanacaktır. Dekanımızı tebrik ediyor; yeni görevinde kendisine başarı ve kolaylıklar diliyorum.” dedi.