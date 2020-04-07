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Sarıveliler Belediyesi su fiyatında yüzde 50 indirim yaptı

Karaman’ın Sarıveliler İlçe Belediyesi, aldığı encümen kararıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti.

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediyesi, aldığı encümen kararıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirime gitti.


Aldıkları kararla ilgili yazılı açıklamada bulunan Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak, “Dünya'da ve ülkemizde korona virüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde birçok tedbirler alındı ve alınmaya da halen devam ediyor. Sarıveliler Belediyesi olarak bizlerde gerekli tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Bu virüsten kurtulmanın yolu ise hijyen ve temizlikten geçiyor. Biz de belediye encümeni olarak aldığımız kararla ilçemizde 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere içme su fiyatlarında yüzde 50 indirime gittik” dedi.

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