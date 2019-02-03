Sarıveliler'de kızak şenliği düzenlendi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde belediye tarafından ilki düzenlenen kızak şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TOKİ evleri Delikli Kaya mevkisinde yapılan şenliğe, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur da katıldı. Eline tahta kızaklarını alan küçük, büyük herkes şenliğe koştu. Küçükler kadar büyükler de kızakla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Şenlik öncesi kısa bir konuşma yapan Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, bu yıl belediye olarak ilkini düzenledikleri Kızak Şenliğini gelecek yıllarda da geleneksel hale getirerek geniş kapsamlı olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Şenliğe katılanlara belediye tarafından yemek ikram edildi.