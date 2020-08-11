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Sarıveliler'de korona virüs denetimleri

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde korona virüs tedbirleri denetlendi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde korona virüs tedbirleri denetlendi.


Gerçekleşen denetime İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılınç, Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ve beraberindeki daire amirleri katıldı. İlçedeki işletmeleri tek tek dolaşan Kaymakam Kılıç ile Başkan Kulak, işletme sahiplerinden halkın sağlığı için gerekli olan tüm tedbirler konusunda hassas davranılmasını, maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi. Denetimler sırasında işletmelerin kurallara büyük ölçüde uydukları gözlenirken, vatandaşlarında maskelerini taktıkları görüldü.

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