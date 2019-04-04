Savaş Kalaycı: “Rahmetli başbuğumuzu özlemle ve şükranla yad ediyoruz”

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Karaman Belediye Başkanlığını kazanan Savaş Kalaycı, “Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i ebediyete intikalinin 22. sene-i devriyesinde rahmetle, özlemle ve şükranla yad ediyoruz” dedi.

Kalaycı, Ankara'da Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Kalaycı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ebediyete intikalinin 22. sene-i devriyesinde rahmetle, özlemle ve şükranla yad ediyoruz. Rahmetli Başbuğumuz, her türlü gayri milli siyasete ve yaklaşımlara kesin çizgilerle karşı duran, tabutluklara sığmayan ulu bir çınardır. Ülkemizin ve milletimizin farklı nedenlerle bugün içerisinde bulunduğu durum, Rahmetli Başbuğumuzun fikirlerinin değerini ve hayati önemini bir kez daha ve net olarak ortaya koymaktadır. Devletimizin ve milletimizin muasır medeniyetler seviyesinin daha üstüne çıkabilmesinin yegane yolu, milli bir çizgide durmak, bundan asla taviz vermemek ve bu ilkeler ışığında çok çalışmaktır. Onun rehberliğinde ve ışığında çalışmaya, memlekete ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Karamanlı hemşehrilerimin bizlere, daha doğrusu Türk milliyetçilerine teslim ettiği emaneti şerefle taşıyacağımızı, Karaman'ı hak ettiği başarı seviyelerine çok çalışarak ve hizmet üreterek taşıyacağımızı bu vesile ile bir kez daha yinelemek istiyorum. İnanıyorum ki, biz bunu başardığımız anda Rahmetli Başbuğumuz ebedi istirahatgahında çok daha huzurlu olacaktır" dedi.

Savaş Kalaycı, tüm Karamanlıları bu akşam Aktekke Camisinde düzenlenecek olan mevlit programına davet ettiğini de sözlerine ekledi.